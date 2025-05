Überraschung im Erzgebirge: Kleine Kirchgemeinde bekommt wieder einen eigenen Pfarrer

Freude und Erwartung in Herold sowie in der gesamten Greifensteinregion sind groß. Denn es gibt eine neu geschaffene missionarische Pfarrstelle. Aber was hat die mit dem Sport in Sachsen zu tun?

Mancher hat es schon gar nicht mehr für möglich gehalten, angesichts der zum Teil drastischen Einschnitte, welche die Strukturreform der Landeskirche in den vergangenen Jahren mit sich gebracht hat. Doch die kleine evangelisch-lutherische Ortsteilgemeinde in Herold bekommt mit Gilbert Peikert wieder einen eigenen Pfarrer. Am Sonntag um 14 Uhr... Mancher hat es schon gar nicht mehr für möglich gehalten, angesichts der zum Teil drastischen Einschnitte, welche die Strukturreform der Landeskirche in den vergangenen Jahren mit sich gebracht hat. Doch die kleine evangelisch-lutherische Ortsteilgemeinde in Herold bekommt mit Gilbert Peikert wieder einen eigenen Pfarrer. Am Sonntag um 14 Uhr...