Am Sonntagabend hat sich bei Geyer ein Unfall ereignet.
Am Sonntagabend hat sich bei Geyer ein Unfall ereignet. Bild: André März
Am Sonntagabend hat sich bei Geyer ein Unfall ereignet.
Am Sonntagabend hat sich bei Geyer ein Unfall ereignet. Bild: André März
Annaberg
Unfall bei Geyer: Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich
Von André März
Am Sonntagabend gab es einen Unfall kurz nach dem Ortsausgang Geyer. Was bisher bekannt ist.

Auf der Zwönitzer Straße, kurz nach dem Ortsausgang Geyer, hat sich am Sonntagabend gegen 21.50 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Die 22-jährige Fahrerin eines BMW kam aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Anschließend kollidierte der Wagen mit einem Baumstumpf,...
