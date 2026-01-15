Unfall beim Skifahren: Bergretter machen sich am Fichtelberg fit für den Notfall

Annaberg
400 aktive Mitglieder zählt die Bergwacht im Freistaat Sachsen. Die Allrounder müssen fit sein, damit sie Erste Hilfe leisten und Verletzte sicher ins Tal bringen können.
Sommer, Winter, Fels und Höhle – das Metier der Bergretter. Sachsens Allrounder werden ab Freitag in Oberwiesenthal erwartet. Ausbilder aus dem Freistaat trainieren das Skifahren und später im Skigebiet auch das Abfahren mit Rettungsgerät.
