Sachsens Bergretter bei der Winterübung vor einem Jahr am Großen Aber im Bayerischen Wald.
Sachsens Bergretter bei der Winterübung vor einem Jahr am Großen Aber im Bayerischen Wald. Bild: Jürgen Anger
Die Bergretter trainieren den sicheren Transport eines verletzten Skifahrers von der Piste nach unten ins Tal.
Die Bergretter trainieren den sicheren Transport eines verletzten Skifahrers von der Piste nach unten ins Tal. Bild: Jürgen Anger
Die Technik, die den Bergrettern zur Verfügung steht, entwickelt sich immer weiter.
Die Technik, die den Bergrettern zur Verfügung steht, entwickelt sich immer weiter. Bild: Jürgen Anger
Annaberg
Unfall beim Skifahren: Bergretter machen sich am Fichtelberg fit für den Notfall
Von Katrin Kablau
400 aktive Mitglieder zählt die Bergwacht im Freistaat Sachsen. Die Allrounder müssen fit sein, damit sie Erste Hilfe leisten und Verletzte sicher ins Tal bringen können.

Sommer, Winter, Fels und Höhle – das Metier der Bergretter. Sachsens Allrounder werden ab Freitag in Oberwiesenthal erwartet. Ausbilder aus dem Freistaat trainieren das Skifahren und später im Skigebiet auch das Abfahren mit Rettungsgerät.
