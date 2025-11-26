Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Unfall hat sich am Mittwochmorgen in Sehmatal ereignet.
Ein Unfall hat sich am Mittwochmorgen in Sehmatal ereignet. Bild: Stefan Puchner/dpa
Update
Annaberg
Unfall im Erzgebirge: 56-Jährige schwer verletzt
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Cranzahl sind am Mittwochmorgen zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Eine Person wurde schwer, eine weitere leicht verletzt.

Ein Unfall hat sich am Mittwochmorgen auf der Karlsbader Straße (S 266) in Cranzahl ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 7.10 Uhr die 23-jährige Fahrerin eines VW Multivan auf der Staatsstraße in Richtung Cranzahl. Dabei geriet sie auf winterglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden...
