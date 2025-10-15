Unfall im Erzgebirge: Auto kippt um, Fahrer schwer verletzt

Ein Mann kommt mit seinem Auto auf der Zwönitzer Straße in Geyer von der Fahrbahn ab. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Eine schwer verletzte Person und ein vermutlich schrottreifes Fahrzeug sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag in Geyer ereignet hat. Was war passiert? Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitteilte, war ein 62-jähriger Autofahrer gegen 14.15 Uhr auf der Zwönitzer Straße (Staatsstraße 260)...