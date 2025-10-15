Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bei dem Unfall verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug.
Bei dem Unfall verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Bei dem Unfall verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug.
Bei dem Unfall verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Annaberg
Unfall im Erzgebirge: Auto kippt um, Fahrer schwer verletzt
Redakteur
Von Holk Dohle
Ein Mann kommt mit seinem Auto auf der Zwönitzer Straße in Geyer von der Fahrbahn ab. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Eine schwer verletzte Person und ein vermutlich schrottreifes Fahrzeug sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag in Geyer ereignet hat. Was war passiert? Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitteilte, war ein 62-jähriger Autofahrer gegen 14.15 Uhr auf der Zwönitzer Straße (Staatsstraße 260)...
Mehr Artikel