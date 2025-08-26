Unfall im Erzgebirge: Autofahrerin (64) schwer verletzt

Die Frau kam mit einem Suzuki auf der B 101 in Wiesa von der Fahrbahn ab. Das Auto geriet in den Graben und prallte gegen ein Betonteil.

Bei einem Unfall am frühen Montagabend im Wiesenbader Ortsteil Wiesa ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, war die 64-jährige Fahrerin eines Suzuki gegen 17.50 Uhr auf der Freiberger Straße (B 101) aus Richtung Annaberg-Buchholz kommend in Richtung Thermalbad Wiesenbad unterwegs.... Bei einem Unfall am frühen Montagabend im Wiesenbader Ortsteil Wiesa ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, war die 64-jährige Fahrerin eines Suzuki gegen 17.50 Uhr auf der Freiberger Straße (B 101) aus Richtung Annaberg-Buchholz kommend in Richtung Thermalbad Wiesenbad unterwegs....