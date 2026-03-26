Unfall im Erzgebirge: Frau im Auto eingeklemmt

Annaberg
In Bärenstein ist eine Autofahrerin mit ihrem Skoda gegen ein Carport geprallt. Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Verletzt ins Krankenhaus gebracht worden ist eine Frau nach einem Unfall am Donnerstagvormittag in Bärenstein. Zuvor war sie mit ihrem Skoda aus noch ungeklärter Ursache von der Straße Am Markt abgekommen und gegen ein Carport geprallt. Da die Frau eingeklemmt war, mussten Feuerwehrleute die Fahrertür entfernen, um die Verletzte gemeinsam mit...
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