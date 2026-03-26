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Der Skoda krachte in einen Carport. Die Fahrerin musste aus dem Auto befreit werden.
Der Skoda krachte in einen Carport. Die Fahrerin musste aus dem Auto befreit werden. Foto: Andre März
Der Rettungshubschrauber landete in Bärenstein in der Nähe des Grenzübergangs.
Der Rettungshubschrauber landete in Bärenstein in der Nähe des Grenzübergangs. Foto: Andre März
Der Skoda krachte in einen Carport. Die Fahrerin musste aus dem Auto befreit werden.
Der Skoda krachte in einen Carport. Die Fahrerin musste aus dem Auto befreit werden. Foto: Andre März
Der Rettungshubschrauber landete in Bärenstein in der Nähe des Grenzübergangs.
Der Rettungshubschrauber landete in Bärenstein in der Nähe des Grenzübergangs. Foto: Andre März
Annaberg
Unfall im Erzgebirge: Frau im Auto eingeklemmt
Von André März
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In Bärenstein ist eine Autofahrerin mit ihrem Skoda gegen ein Carport geprallt. Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Verletzt ins Krankenhaus gebracht worden ist eine Frau nach einem Unfall am Donnerstagvormittag in Bärenstein. Zuvor war sie mit ihrem Skoda aus noch ungeklärter Ursache von der Straße Am Markt abgekommen und gegen ein Carport geprallt. Da die Frau eingeklemmt war, mussten Feuerwehrleute die Fahrertür entfernen, um die Verletzte gemeinsam mit...
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