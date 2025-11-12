Unfall im Erzgebirge: Opel fährt auf haltendes Postauto

Bei einer Kollision auf der Bärensteiner Straße in Annaberg ist Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden. Der Opel-Fahrer stand unter Drogeneinfluss.

Bei einem Unfall am Dienstag in Annaberg-Buchholz ist ein Opel auf ein haltendes Postauto aufgefahren. Laut Polizei war der Opel-Fahrer (49) gegen 14.30 Uhr auf der Bärensteiner Straße unterwegs, als er mit dem Streetscooter kollidierte. Dabei entstand etwa 10.000 Euro Sachschaden. Sowohl der Opel-Fahrer als auch der Fahrer (24) des Postautos...