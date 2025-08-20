Unterricht mal anders: Was macht ein Melonenbaum im Erzgebirge?

Die 59 Erstklässler der Grundschule in Neudorf hatten am Dienstag Besuch. Dabei ging es um das Thema Sicherheit im Straßenverkehr. Gratis dazu gab es einen unerwarteten Pausensnack.

Ein Melonenbaum auf dem Schulhof? Die Erstklässler aus der Grundschule in Neudorf haben am Dienstag eine nicht alltägliche Unterrichtsstunde erlebt. Den Melonenbaum hatte Marian Stelzig mitgebracht. Er ist bei der Dekra in Chemnitz seit vielen Jahren für den Melonenbaum verantwortlich und besucht damit vor allem Erstklässler in der Region....