Fanden den Dekra-Besuch in ihrer Grundschule cool: Doron (l.) und Max aus der Klasse 1 c. Bild: Ronny Küttner
Fanden den Dekra-Besuch in ihrer Grundschule cool: Doron (l.) und Max aus der Klasse 1 c. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Unterricht mal anders: Was macht ein Melonenbaum im Erzgebirge?
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die 59 Erstklässler der Grundschule in Neudorf hatten am Dienstag Besuch. Dabei ging es um das Thema Sicherheit im Straßenverkehr. Gratis dazu gab es einen unerwarteten Pausensnack.

Ein Melonenbaum auf dem Schulhof? Die Erstklässler aus der Grundschule in Neudorf haben am Dienstag eine nicht alltägliche Unterrichtsstunde erlebt. Den Melonenbaum hatte Marian Stelzig mitgebracht. Er ist bei der Dekra in Chemnitz seit vielen Jahren für den Melonenbaum verantwortlich und besucht damit vor allem Erstklässler in der Region....
