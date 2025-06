Urlaub im Erzgebirge: Warum eine Regionaldirektorin vom Sternehotel in die Jugendherberge umzieht

Cindy Beck hat ihr Fach von der Pike auf gelernt und sich bis in den Chefsessel vorgearbeitet. Jetzt hat sie noch einmal einen Neustart gewagt und lernt Discgolf spielen.

Cindy Beck hat sich beruflich deutlich verkleinert: Die Regionaldirektorin des größten Hotels in Sachsen, dem Ahorn Hotel „Am Fichtelberg“, ist in die Jugendherberge nach Hormersdorf umgezogen. Das ist immerhin auch noch die zweitgrößte in Sachsen. Ein beruflicher Neustart mit ganz neuen Herausforderungen.