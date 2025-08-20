Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Skigebiet und Schwebebahn am Fichtelberg werden an eine private Firma verkauft.
Skigebiet und Schwebebahn am Fichtelberg werden an eine private Firma verkauft. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Skigebiet und Schwebebahn am Fichtelberg werden an eine private Firma verkauft.
Skigebiet und Schwebebahn am Fichtelberg werden an eine private Firma verkauft. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Verkauf von Schwebebahn und Skigebiet am Fichtelberg verzögert sich
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Privatisierung von Sachsens größtem alpinen Skigebiet sollte Mitte August vollzogen sein. Nun wurde der Notartermin verschoben. Ist die Modernisierung der Himmelsleiter in Gefahr?

Der Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg – einschließlich der berühmten Schwebebahn – steht kurz vor dem Abschluss. Allerdings wird der ursprüngliche Zeitplan nicht eingehalten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
03.06.2025
3 min.
„Der Ball liegt bei der Stadt Oberwiesenthal“ – Wie es um den Verkauf der Schwebebahn-Gesellschaft am Fichtelberg steht
Der erste Schritt auf dem Weg zur Modernisierung des Skigebiets am Fichtelberg soll an der Himmelsleiter gegangen werden.
Mit einer Privatisierung der städtischen Firma soll der Weg für die Modernisierung von Sachsens größtem alpinen Skigebiet freigemacht werden. Was Stadt und Investor zum Stand der Verhandlungen sagen.
Kjell Riedel
19:59 Uhr
2 min.
Nach Fehlstart: Werder-Spieler fordert Zugänge
Werder-Profi Senne Lynen fordert Zugänge. (Archivbild)
Erst das Pokal-Aus, dann kassiert Werder Bremen ein 1:4 in Frankfurt zum Bundesliga-Start. Hinzu kommen Verletzungsprobleme und wichtige Spieler, die den Club verlassen haben. Ein Profi schlägt Alarm.
25.06.2025
4 min.
„Euch soll immer bewusst sein, welche Verantwortung ihr tragt“ – Verkauf von Schwebebahn und Skigebiet am Fichtelberg
Mit den Liftanlagen wird auch die berühmte Fichtelberg-Schwebebahn verkauft.
Im „Sportlerhäusel“ in Hammerunterwiesenthal ist am Dienstagabend ein für die touristische Zukunft des gesamten Erzgebirges wichtiger Beschluss gefasst worden. Wie es nun weitergeht.
Kjell Riedel
Mehr Artikel