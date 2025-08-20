Verkauf von Schwebebahn und Skigebiet am Fichtelberg verzögert sich

Annaberg
Die Privatisierung von Sachsens größtem alpinen Skigebiet sollte Mitte August vollzogen sein. Nun wurde der Notartermin verschoben. Ist die Modernisierung der Himmelsleiter in Gefahr?
Der Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg – einschließlich der berühmten Schwebebahn – steht kurz vor dem Abschluss. Allerdings wird der ursprüngliche Zeitplan nicht eingehalten.
