Verkehrszählung auf Staatsstraße im Erzgebirge: Das ist der Grund

Im Auftrag des Landratsamts ist an der S 267 bei Walthersdorf ein Verkehrszählgerät angebracht worden. Was es damit auf sich hat.

Bis in die nächste Woche hinein erfolgt eine Verkehrszählung an einer Staatsstraße nahe dem Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf. Dafür ist am Mittwoch ein Verkehrszählgerät an der S 267 nahe dem Bahnübergang kurz vorm Ortseingang Walthersdorf angebracht worden. Das geschah im Auftrag des Landratsamts, wie dieses bestätigt. „Die Zählung...