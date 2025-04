Verlassenes Auto an Bundesstraße im Erzgebirge gibt Rätsel auf

Ein schwarzer Peugeot steht seit mehreren Tagen auf einem kleinen Feldweg an der B 95 bei Annaberg-Buchholz – verlassen, ohne Nummernschilder, ohne Anzeichen eines Unfalls. Was hat es mit dem Fahrzeug auf sich?

Die B 95 gilt als wichtige Verkehrsader zwischen Chemnitz und dem Fichtelberg. Täglich fahren Tausende Fahrzeuge auch über den Abschnitt bei Annaberg-Buchholz. Seit Tagen sticht ihnen dabei ein verlassenes Auto am Straßenrand ins Auge. In Höhe der Volksbank vor dem Abzweig Bärensteiner Straße steht direkt an der B 95 auf einem kleinen...