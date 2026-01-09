MENÜ
Der Montag ist für die Oberwiesenthaler Bergwacht der Tag mit den meisten Einsätzen gewesen.
Der Montag ist für die Oberwiesenthaler Bergwacht der Tag mit den meisten Einsätzen gewesen.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Wintersportler im Skigebiet am Fichtelberg verirren.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Wintersportler im Skigebiet am Fichtelberg verirren.
Zu den Aufgaben der Bergwacht gehört auch die Kontrolle des Skigebiets. Manchmal bleibt so auch etwas Zeit, selbst eine Stunde Ski zu fahren.
Zu den Aufgaben der Bergwacht gehört auch die Kontrolle des Skigebiets. Manchmal bleibt so auch etwas Zeit, selbst eine Stunde Ski zu fahren.
Annaberg
Vermisstensuche am Fichtelberg: So gefordert sind die Oberwiesenthaler Bergretter
Redakteur
Von Katrin Kablau
Seit anderthalb Wochen läuft der Skibetrieb in Sachsens höchstgelegenem Skigebiet. Dass es Ehrenamtliche sind, die Schürfwunden und Frakturen erstversorgen, wissen wohl die Wenigsten. Und dann gibt es noch besondere Fälle.

Die Suche nach Vermissten, Erste Hilfe bei Frakturen, Schnittwunden und zwei Rodelunfällen. Gleich sieben Einsätze protokollierten die Ehrenamtler der Bergwacht am Montag am Fichtelberg. Seit dem Start in die Skisaison zählten die Oberwiesenthaler knapp 30 Einsätze.
