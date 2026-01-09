Vermisstensuche am Fichtelberg: So gefordert sind die Oberwiesenthaler Bergretter

Annaberg
Seit anderthalb Wochen läuft der Skibetrieb in Sachsens höchstgelegenem Skigebiet. Dass es Ehrenamtliche sind, die Schürfwunden und Frakturen erstversorgen, wissen wohl die Wenigsten. Und dann gibt es noch besondere Fälle.
Die Suche nach Vermissten, Erste Hilfe bei Frakturen, Schnittwunden und zwei Rodelunfällen. Gleich sieben Einsätze protokollierten die Ehrenamtler der Bergwacht am Montag am Fichtelberg. Seit dem Start in die Skisaison zählten die Oberwiesenthaler knapp 30 Einsätze.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.