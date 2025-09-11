Vernissage läutet Jubiläum an Schule im Erzgebirge ein

Am Landkreis-Gymnasium Sankt Annen in Annaberg-Buchholz wird am Freitag auf 130 Jahre Schule im Wandel geblickt. Schon jetzt hat dazu eine besondere Ausstellung im „Erzhammer“ eröffnet.

Schüler, Lehrer, ehemalige Abiturienten und einstige Lehrkräfte haben am Mittwochnachmittag mit Stolz und Freude eine besondere Ausstellung im Kulturzentrum „Erzhammer" in Annaberg-Buchholz eröffnet. Denn die Vernissage war zugleich der Auftakt für ein Jubiläum, das am Landkreis-Gymnasium Sankt Annen gefeiert wird. Mit einem großen...