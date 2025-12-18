Vier Museen an einem Tag: Spannende Busreise durch das Erzgebirge

Annaberg
„Museumslichter Erzgebirge“ nennt sich eine Tour am Samstag, 3. Januar. Die sechsstündige Busfahrt (14 bis 20 Uhr) verbindet regionale Handwerkskunst, Geschichte und kulinarische Angebote im Erzgebirge. Dabei werden vier Museen besucht: das Räuchermann Museum in Cranzahl, das Wintersportmuseum im Wiesenthaler K3, die...
