Vogelstimmenwanderung und Pfingstsingen im Erzgebirge

Frühaufsteher lauschen am Pfingstmontag im Buchholzer Wald dem vielstimmigen Morgenkonzert der Vögel. Am Wettin-Hain wird das Programm musikalisch fortgesetzt.

Zwei besondere Erlebnisse erwarten Besucher am Pfingstmontag im Buchholzer Wald: eine Vogelstimmenwanderung mit Thomas Barthel sowie ein Pfingstsingen mit Pfingstfeuer am traditionsreichen Wettin-Hain. Frühaufsteher und Naturfreunde treffen sich um 8 Uhr an der Bushaltestelle „Neu-Amerika“ (B 101, Richtung Schlettau), um unter fachkundiger...