Sie ist als Wiesn-Kapelle von Anfang an dabei und sorgte bereits am Nachmittag für ein volles Festzelt: die Schalmeienkapelle Steinbach.
Sie ist als Wiesn-Kapelle von Anfang an dabei und sorgte bereits am Nachmittag für ein volles Festzelt: die Schalmeienkapelle Steinbach. Bild: Robby Schubert
Sie ist als Wiesn-Kapelle von Anfang an dabei und sorgte bereits am Nachmittag für ein volles Festzelt: die Schalmeienkapelle Steinbach.
Sie ist als Wiesn-Kapelle von Anfang an dabei und sorgte bereits am Nachmittag für ein volles Festzelt: die Schalmeienkapelle Steinbach. Bild: Robby Schubert
Annaberg
Volles Festzelt im Erzgebirge: So viel Oktoberfest steckt in den Königswalder Wiesn
Von Robby Schubert
Zum 14. Mal hat sich der beschauliche Ort in ein Mekka der Oktoberfest-Fans verwandelt. Doch wie viele originale Wiesn-Merkmale lassen sich dabei finden? „Freie Presse“ war auf Spurensuche.

Wiesn-Zeit in Königswalde bedeutet, dass der ganze Ort Kopf steht. Nicht nur, dass man zahlreiche Menschen in Dirndl und Lederhose auf den Straßen trifft, sogar die Straßenführung wird geändert, um dem Besucheransturm gerecht zu werden. Obwohl der Himmel zum Haupttag am Samstag nicht typisch blau-weiß war, war das Festzelt bereits am...
