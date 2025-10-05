Volles Festzelt im Erzgebirge: So viel Oktoberfest steckt in den Königswalder Wiesn

Zum 14. Mal hat sich der beschauliche Ort in ein Mekka der Oktoberfest-Fans verwandelt. Doch wie viele originale Wiesn-Merkmale lassen sich dabei finden? „Freie Presse“ war auf Spurensuche.

Wiesn-Zeit in Königswalde bedeutet, dass der ganze Ort Kopf steht. Nicht nur, dass man zahlreiche Menschen in Dirndl und Lederhose auf den Straßen trifft, sogar die Straßenführung wird geändert, um dem Besucheransturm gerecht zu werden. Obwohl der Himmel zum Haupttag am Samstag nicht typisch blau-weiß war, war das Festzelt bereits am... Wiesn-Zeit in Königswalde bedeutet, dass der ganze Ort Kopf steht. Nicht nur, dass man zahlreiche Menschen in Dirndl und Lederhose auf den Straßen trifft, sogar die Straßenführung wird geändert, um dem Besucheransturm gerecht zu werden. Obwohl der Himmel zum Haupttag am Samstag nicht typisch blau-weiß war, war das Festzelt bereits am...