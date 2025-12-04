Von „Advent im Herrenhaus“ bis Hofweihnacht: Besondere Tage im Advent an der Himmelmühle

Das historische Herrenhaus in Thermalbad Wiesenbad öffnet an sechs Tagen seine Türen. Am Wochenende wird zudem eine Ausstellung eröffnet. Doch Besucher erwartet noch mehr.

Die Galerie Oben und der Verein Himmelmühle 1834 laden im Dezember zum „Advent im Herrenhaus" ein. An sechs Tagen öffnet das historische Herrenhaus an der Himmelmühle 12 in Thermalbad Wiesenbad seine Türen. Besucher können nicht nur die Adventsausstellung „Season of Light", Kunsthandwerk und erzgebirgische Bräuche erleben.