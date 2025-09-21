Von einst grau zu bunt: Die Verwandlung der Kita Sonnenhügel in Ehrenfriedersdorf

Seit 50 Jahren verbindet die Kita Sonnenhügel Tradition und Moderne. Leiterin Dana Clauß schwärmt von „altem Charme in neuen Räumen“. Ein Blick zurück enthüllt spannende Details.

Camillo und Juna gehen gern in den Kindergarten. Genau wie ihre Mutti Anna Wagner damals. Gemeinsam mit der Oma war es deshalb Pflicht, beim Festwochenende der Kita Sonnenhügel in Ehrenfriedersdorf dabei zu sein. „Alter Charme in neuen Räumen“ – diesen Satz nutzt Dana Clauß sehr gern, wenn es um „ihre“ Kindertagesstätte geht. Sie ist...