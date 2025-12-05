Von exotischer Neuheit bis zur süßen Versuchung: Was Weihnachtsmärkte im Erzgebirge kulinarisch zu bieten haben

Annaberg
Bratwurst, Steak und Glühwein: Die Klassiker werden auf jedem Weihnachtsmarkt angeboten. Doch Annaberg, Marienberg, Olbernhau und Schneeberg bieten deutlich mehr Vielfalt. „Freie Presse“ ist sogar für Liebhaber indischer Küche fündig geworden.
Bratwurst und Glühwein sind und bleiben die Klassiker auf den Weihnachtsmärkten im Erzgebirge. Kulinarisch wird aber noch mehr geboten. Eine Auswahl von der exotischer Neuheit bis zur süßen Versuchung.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.