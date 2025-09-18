Von Lichtspielen bis Spitzenideen - Klöppeltage stehen in Annaberg-Buchholz an

Annaberg
Auf die Besucher warten unter anderem Ausstellungen, eine Klöppeltage-Stadtführung und eine Spielshow.
Das Wochenende in Annaberg-Buchholz steht im Zeichen der 36. Klöppeltage. Im Kulturzentrum Erzhammer werden sie am Sonnabend, 10 Uhr, im Friedrichsaal feierlich eröffnet. Dabei wird nicht nur die „Goldene Spitze“ an eine Klöpplerin für ihr Lebenswerk verliehen, sondern auch der Klöppelwettbewerb „Lichtspiele“ gewürdigt. Aktuell...
