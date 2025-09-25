Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nicht nur in München, sondern auch in Wolkenstein wird Oktoberfeststimmung geboten.
Nicht nur in München, sondern auch in Wolkenstein wird Oktoberfeststimmung geboten. Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Annaberg
Von Oktoberfest bis Travestie: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Von unseren Reporterinnen und Reportern
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Monate vor Heiligabend wird im Erzgebirge der Weihnachtsmann geweckt – verbunden mit einem Fest. Doch auf Besucher warten in der Region weitere Höhepunkte. „Freie Presse“ gibt sechs Tipps für einen Ausflug.

Kein Scherz: In Seiffen wird am Wochenende der Weihnachtsmann geweckt. Drei Monate vor Heiligabend. Das wird im Spielzeugdorf mit einem großen Fest verbunden. Auch sonst wird wieder viel im Erzgebirge geboten. Von Oktoberfest in Wolkenstein über das traditionelle Kartoffelfest in Mildenau bis hin zur Travestie-Show in Stollberg: „Freie...
Mehr Artikel