Das Haus Bärenstein in den 1970er-Jahren. 2026 werden gleich zwei Jubiläen gefeiert, die mit dem Gebäude verbunden sind.
Geschichtsreise im Eventhaus Bärenstein, die Ortschronisten erzählen dessen Werdegang.
Uwe Schulze (r.) und Bernd Schlegel hielten einen launigen Geschichtsvortrag zum Bärensteiner Kulturhaus.
Randy Reichel betreibt das Sächsische Haus in Bärenstein seit zehn Jahren als Eventhaus.
Das Haus Bärenstein in den 1970er-Jahren. 2026 werden gleich zwei Jubiläen gefeiert, die mit dem Gebäude verbunden sind.
Geschichtsreise im Eventhaus Bärenstein, die Ortschronisten erzählen dessen Werdegang.
Uwe Schulze (r.) und Bernd Schlegel hielten einen launigen Geschichtsvortrag zum Bärensteiner Kulturhaus.
Randy Reichel betreibt das Sächsische Haus in Bärenstein seit zehn Jahren als Eventhaus.
Annaberg
Von Partystimmung bis Prüfungsstress: Dieses Haus im Erzgebirge hat fast alles erlebt
Von Christof Heyden
Die Bärensteiner haben das 70-jährige Bestehen ihres Kulturhauses gefeiert. Pächter Randy Reichel lud zu Mundartprogramm, Schlangenshow, Tanzparty und Vortrag ein. Der weckte Erinnerungen.

Das Bärensteiner Kulturhaus steht seit nunmehr 70 Jahren für einen wichtigen Teil der Orts- und der Kulturgeschichte. Das untermauerten Uwe Schulze und Bernd Schlegel jetzt in einer launigen Zeitreise.
