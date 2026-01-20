Von Partystimmung bis Prüfungsstress: Dieses Haus im Erzgebirge hat fast alles erlebt

Die Bärensteiner haben das 70-jährige Bestehen ihres Kulturhauses gefeiert. Pächter Randy Reichel lud zu Mundartprogramm, Schlangenshow, Tanzparty und Vortrag ein. Der weckte Erinnerungen.

Das Bärensteiner Kulturhaus steht seit nunmehr 70 Jahren für einen wichtigen Teil der Orts- und der Kulturgeschichte. Das untermauerten Uwe Schulze und Bernd Schlegel jetzt in einer launigen Zeitreise.