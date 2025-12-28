Vorfreude auf Silvester im Erzgebirge: Feuerzauber zieht Hunderte Besucher an

Die Feuerwerksshow in Kretscham zieht jährlich viele Besucher in den kleinen Ort. Was in diesem Jahr zu sehen war.

Der diesjährige Kretschamer Feuerzauber hat am Samstagabend zahlreiche Besucher aus nah und fern in den kleinen Erzgebirgsort gelockt. In gemütlicher Atmosphäre bei Bratwurst und Glühwein konnten die Besucher eine Show verfolgen, bei der aktuelle Feuerwerk-Produkte vorgestellt wurden.