Am Dienstag wurde der Weihnachtsbaum auf dem Annaberger Markt aufgestellt.
Am Dienstag wurde der Weihnachtsbaum auf dem Annaberger Markt aufgestellt.
Annaberg
Vorfreude im Erzgebirge: Die Annaberger haben ihren Weihnachtsbaum
Von Antje Flath und Sebastian Paul
Der Annaberger Marktplatz wandelt sich gegenwärtig wieder zum Weihnachtsmarkt. Am Dienstag wurde das von vielen Schaulustigen beobachtet – auch von zwei besonderen Besuchern.

In nicht ganz zwei Wochen startet der diesjährige Weihnachtsmarkt in Annaberg-Buchholz. Untrügliches Zeichen dafür: Auf dem Marktplatz stehen nicht nur die ersten Weihnachtshütten und das Pyramidengestell, sondern seit Dienstag auch der alles überragende Weihnachtbaum. Vom Absägen am frühen Morgen bis zum Aufstellen auf dem Marktplatz war...
