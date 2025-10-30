Vorfreude im Erzgebirge: Oberwiesenthaler planen „erhabenen Moment“

Annaberg
Nach der vorigen Weihnachtszeit hatte die 50 Jahre alte Marktpyramide der Bergstadt ausgedient. Nun rückt der erste Advent wieder unaufhaltsam näher, und die Frage lautet: Wie steht es um die neue höchstgelegene Ortspyramide Deutschlands?
Vorfreude, schönste Freude: Das gilt mit Blick auf die Advents- und Weihnachtszeit für die Oberwiesenthaler diesmal ganz besonders. Aus gutem Grund.
