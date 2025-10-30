Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Holzbildhauer Hartmut Rademann bei der Arbeit an einer Pyramidenfigur für Oberwiesenthal.
Holzbildhauer Hartmut Rademann bei der Arbeit an einer Pyramidenfigur für Oberwiesenthal. Bild: Wagner/Archiv
Holzbildhauer Hartmut Rademann bei der Arbeit an einer Pyramidenfigur für Oberwiesenthal.
Holzbildhauer Hartmut Rademann bei der Arbeit an einer Pyramidenfigur für Oberwiesenthal. Bild: Wagner/Archiv
Annaberg
Vorfreude im Erzgebirge: Oberwiesenthaler planen „erhabenen Moment“
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der vorigen Weihnachtszeit hatte die 50 Jahre alte Marktpyramide der Bergstadt ausgedient. Nun rückt der erste Advent wieder unaufhaltsam näher, und die Frage lautet: Wie steht es um die neue höchstgelegene Ortspyramide Deutschlands?

Vorfreude, schönste Freude: Das gilt mit Blick auf die Advents- und Weihnachtszeit für die Oberwiesenthaler diesmal ganz besonders. Aus gutem Grund.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
10:30 Uhr
3 min.
Halloween-Bilanz: Feuerwerk und nagelgespickte Schokolade
Halloween wird auch in Deutschland gefeiert.
Als Gruselgestalten verkleidet zogen Menschen durch die Straßen und feierten bis zum Morgen. Auch die Polizei war im Einsatz. Eine erste Bilanz.
26.09.2025
4 min.
Pyramidenfiguren für Oberwiesenthal entstehen derzeit in Rademanns Werkstatt
Holzbildhauer Hartmut Rademann fertigt derzeit in seiner kleinen Werkstatt in Schwarzenberg die Figuren für die neue Pyramide in Oberwiesenthal.
Seit 30 Jahren arbeitet Schwarzenbergs Holzbildhauer Hartmut Rademann „hinter Glas“. Derzeit an einem Spezialauftrag. Er war Schüler bei Kunstprofessor Hans Brockhage. Ihm widmet er eine Ausstellung.
Beate Kindt-Matuschek
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
22.10.2025
4 min.
Verwunderung am Fichtelberg: Schnäppchenmarkt plötzlich leer
Der Markt in Oberwiesenthal wurde überraschend geschlossen und leer geräumt.
Nachdem sich „Penny“ 2021 zurückgezogen hatte, waren die Oberwiesenthaler froh, als vor knapp zwei Jahren ein neuer Markt in dem Gebäude eröffnete. Umso überraschter sind sie davon, was nun passierte.
Kjell Riedel
Mehr Artikel