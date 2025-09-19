„Vorhang auf“ im Erzgebirge: Theater in Annaberg eröffnet die 133. Spielzeit

Mit künstlerischen und kulinarischen Kostproben macht das Eduard-von-Winterstein-Theater neugierig auf die neue Saison. Am Sonntag bestimmt allerdings erst einmal das Grauen die Szenerie.

Klassiker wie Mozarts „Don Giovanni" und moderne Inszenierungen wie „Dorian Gray" als Deutsche Erstaufführung, die weltbekannte Erzählung „Der kleine Prinz" des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry und einen echten erzgebirgischen Western – all das und noch vieles mehr bietet die 133. Spielzeit im...