Waldjugendspiele im Erzgebirge: Wo alte Hasen jungen Hüpfern in Sachen Pilze auf die Sprünge helfen

In der Forstbaumschule in Kretscham-Rothensehma ist es diese Woche vorbei mit beschaulicher Ruhe. Vielmehr herrscht dort emsige Treiben.

Ungewöhnlich emsiges Treiben herrscht in dieser Woche in der Forstbaumschule „Heinrich Cotta“ in Kretscham-Rothensehma. Bis Freitag finden dort die diesjährigen Waldjugendspiele des Forstbezirkes Neudorf statt. Zum Auftakt am Dienstag waren zunächst 55 Kinder aus Rittersgrün und Bärenstein dabei. Sie konnten unter anderem an den Stationen...