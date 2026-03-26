Wanderweg im Erzgebirge gehört zu den beliebtesten Naturerlebnispfaden Deutschlands

Annaberg
Ein Veranstalter für Wellness- und Gesundheitsreisen hat deutschlandweit 143 Pfade und ihre Bewertungen bei Google analysiert. Dabei punkten die Ehrenfriedersdorfer mit Liebe zum Detail und magischer Atmosphäre.
Ein Wanderweg aus dem Erzgebirge gehört zu den beliebtesten Naturerlebnispfaden in Deutschland. Das hat ein aktuelle Analyse von „Fit Reisen“ ergeben – dem nach eigenen Angaben führenden Veranstalter für Wellness- und Gesundheitsreisen in Deutschland. Für seinen Vergleich hat das Unternehmen deutschlandweit 143 Naturerlebnispfade unter...
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