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Der Waldgeisterweg führt über etwa 3,5 Kilometer durch den Greifensteinwald.
Der Waldgeisterweg führt über etwa 3,5 Kilometer durch den Greifensteinwald. Foto: Ronny Küttner/Archiv
Der Waldgeisterweg führt über etwa 3,5 Kilometer durch den Greifensteinwald.
Der Waldgeisterweg führt über etwa 3,5 Kilometer durch den Greifensteinwald. Foto: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Wanderweg im Erzgebirge gehört zu den beliebtesten Naturerlebnispfaden Deutschlands
Redakteur
Von Antje Flath
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Ein Veranstalter für Wellness- und Gesundheitsreisen hat deutschlandweit 143 Pfade und ihre Bewertungen bei Google analysiert. Dabei punkten die Ehrenfriedersdorfer mit Liebe zum Detail und magischer Atmosphäre.

Ein Wanderweg aus dem Erzgebirge gehört zu den beliebtesten Naturerlebnispfaden in Deutschland. Das hat ein aktuelle Analyse von „Fit Reisen“ ergeben – dem nach eigenen Angaben führenden Veranstalter für Wellness- und Gesundheitsreisen in Deutschland. Für seinen Vergleich hat das Unternehmen deutschlandweit 143 Naturerlebnispfade unter...
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