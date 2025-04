Warum 50 Leute fünfeinhalb Stunden lang in Oberwiesenthal Erzgebirgskrimi „gucken“

Die elfte Episode der erfolgreichen ZDF-Reihe spielt am Fichtelberg. Millionen Menschen haben den „Wintermord“ inzwischen gesehen. Eine Tour auf dessen Spuren offenbart spannende Hintergründe zu Drehorten.

So ein Erzgebirgskrimi kann echt glücklich machen – und zufrieden. Gesund sein kann er auch noch. Zumindest, wenn er auf die Weise genossen wird, wie es am Sonnabend rund 50 Leute am Alter zwischen elf bis 80 Jahren am Fichtelberg getan haben. Bei traumhaftem Wetter waren sie fünfeinhalb Stunden lang unterwegs „Auf den Spuren des...