Warum der Valentinstag die pure Fleischeslust weckt

Der 14. Februar ist der Tag der Liebenden. Aber eben nicht nur. Deshalb gibt es bei mir ein ganz besonderes Geschenk.

Ich mag den Valentinstag. Sehr sogar. Ich bin förmlich verliebt in den 14. Februar. Halt! Ehe Sie jetzt genervt aufhören zu lesen: Nein, ich bin weder jung noch frisch verliebt. Ich habe auch keinen Blumenladen oder ein anderweitiges kommerzielles Interesse an diesem Tag. Und romantische Gefühle verbinde ich mit dem Tag eigentlich auch nicht....