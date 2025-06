Was kostet die Kät: So viel geben Besucher auf dem größten Volksfest im Erzgebirge aus

Die Kät und das Geld. Ein Thema, das Rummelfans alle Jahre wieder beschäftigt. Doch wie haben sich die Preise für Essen und Fahrgeschäfte im Vergleich zum Vorjahr verändert? Und wie groß ist das Budget von Besuchern?

Es kreischt und quiekt in teils schwindelerregender Höhe. Musik dröhnt aus den Boxen. Süße und herzhafte Düfte steigen in die Nase. Es ist wieder so weit: zehn Tage Rummel in der Kreisstadt. Bereits zum Start der Annaberger Kät am Freitagabend zog es Tausende Besucher auf das größte Volksfest im Erzgebirge. Doch wie haben sich die Preise...