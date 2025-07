„Was wird denn, wenn ich krank bin?“: Schwierige Hausarzt-Suche nach Praxis-Schließung im Erzgebirge

Nach der Schließung einer Gemeinschaftspraxis in Crottendorf stößt eine neue Praxis im Ort an ihre Grenzen. Patienten spüren die Folgen des Hausarztmangels. Was zwei Betroffene schildern.

Nach der Schließung einer hausärztlichen Gemeinschaftspraxis in Crottendorf Ende März ist ein Teil der Patienten weiter auf der Suche nach einem Hausarzt. Eine neue Praxis im Ort stößt wegen der hohen Nachfrage an ihre Grenzen. Generell gibt es in der Region Annaberg zu wenige Hausärzte. Patienten wie Jana Baumann spüren die Folgen. Nach der Schließung einer hausärztlichen Gemeinschaftspraxis in Crottendorf Ende März ist ein Teil der Patienten weiter auf der Suche nach einem Hausarzt. Eine neue Praxis im Ort stößt wegen der hohen Nachfrage an ihre Grenzen. Generell gibt es in der Region Annaberg zu wenige Hausärzte. Patienten wie Jana Baumann spüren die Folgen.