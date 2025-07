Wechsel bei Hugo Stiehl im Erzgebirge: Warum nun ein Trio das Unternehmen leitet

An der Spitze der Hugo Stiehl Kunststoffverarbeitung mit Sitz in Crottendorf stehen nun eine Frau und zwei Männer. Die Firma ist nicht nur in der Region aktiv.

Bei einem der größten Arbeitgeber der Region Annaberg hat es einen Wechsel in der Firmenleitung geben. An der Spitze des Unternehmens Hugo Stiehl Kunststoffverarbeitung mit Sitz in Crottendorf stehen nun drei statt bislang zwei Geschäftsführer. Die Auftragslage der Firma ist nach deren Angaben trotz schwieriger äußerer wirtschaftlicher... Bei einem der größten Arbeitgeber der Region Annaberg hat es einen Wechsel in der Firmenleitung geben. An der Spitze des Unternehmens Hugo Stiehl Kunststoffverarbeitung mit Sitz in Crottendorf stehen nun drei statt bislang zwei Geschäftsführer. Die Auftragslage der Firma ist nach deren Angaben trotz schwieriger äußerer wirtschaftlicher...