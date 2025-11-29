Wechsel von der TU Chemnitz ins Erzgebirge: Neue Oberschulleiterin in Geyer

Annaberg
Carolin Schulze hat in Berlin studiert, in Karlsruhe promoviert und dann lange mit Studenten in Chemnitz gearbeitet. Nun leitet sie die Private Oberschule Geyer. Was sie dazu bewogen hat.
Nach acht Jahren an der Technischen Universität Chemnitz ist nun das Erzgebirge ihr Arbeitsort: Carolin Schulze ist neue Leiterin der Privaten Oberschule Geyer. Die Sportpsychologin, die in Berlin studiert und in Karlsruhe promoviert hat, wollte den beruflichen Wechsel an eine Schule.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.