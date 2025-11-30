Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge

Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.

„Weihnachten in den Höfen“ in Schlettau ist längst mehr als ein Geheimtipp unter den Weihnachtsmärkten im Erzgebirge. Wie der Name schon sagt, spielt sich das Ganze nicht nur auf dem Markt der Stadt ab, sondern auch in umliegenden Gassen sowie in Innenhöfen, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind. Dieses besondere Flair lockte am...