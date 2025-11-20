Weihnachtsmusik aus dem Erzgebirge: Aber was hat Engel B. damit zu tun?

Die junge Sängerin Charlotte aus dem Erzgebirge meistert gerade den Spagat zwischen Tonstudio und Hörsaal. Am Donnerstag geht ihr erstes Weihnachtsalbum an den Start.

Sie war schon zum „Dinner in Paris“, ist „Barfuß durch New York“ gelaufen und mit dem „Pistenbully“ zur Après Ski gefahren – Charlotte aus dem Erzgebirge. Die junge Sängerin aus Frohnau – Enkelin von Hubert Müller, den nicht nur im Erzgebirge die meisten nur als „Hammer“ kennen – hat schon mit einigen Singles und mit...