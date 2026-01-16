MENÜ
„Stolz und Vorurteil* (*oder so)“ feiert am Samstag Premiere am Winterstein-Theater.
„Stolz und Vorurteil* (*oder so)“ feiert am Samstag Premiere am Winterstein-Theater. Bild: Dirk Rückschloß
Annaberg
Weltberühmte Liebesgeschichte kommt auf die Bühne im Erzgebirge
Redakteur
Von Patrick Herrl
Premiere am Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz: Mit „Stolz und Vorurteil* (*oder so)“ erwartet die Zuschauer eine weltberühmte, mit Musik gewürzte Lovestory und zugleich Komödie.

Es sind die heiteren Stoffe, die derzeit für ausverkaufte Vorstellungen am Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz sorgen. Diesen Samstag kommt ein weiteres, vielversprechendes Schauspiel dazu. Um 19.30 Uhr steigt die Premiere einer weltberühmten Liebesgeschichte. „Stolz und Vorurteil* (*oder so)“ heißt die mit Musik gewürzte...
