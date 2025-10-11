Wenn es in erzgebirgischer Mundart funkt

Eine Hörergemeinschaft pflegt den heimischen Zungenschlag per Funk-Modus. Erzgebirger rund um Scheiben- und Auersberg erfreuen sich am muttersprachlichen Heimateck-Programm.

Eine aufgeweckte Hörerrunde stellt regelmäßig dienstags zu später Stunde ihre Sende- und Empfangsbereitschaft her. Mit dem in Funksprache dafür geltenden Begriff QRV signalisiert ein Stamm von rund zwei Dutzend Teilnehmern ab 21 Uhr via Ätherwellen an einer speziellen kulturellen Programmeinlage teilzuhaben: dem Mundart-Stammtisch der...