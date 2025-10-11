Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Berthold Reichel gestaltet die Mundartrunde der Funker. Der Auer Ortsverbandsvorsitzende Felix Mann hat auch daran Freude.
Berthold Reichel gestaltet die Mundartrunde der Funker. Der Auer Ortsverbandsvorsitzende Felix Mann hat auch daran Freude. Bild: Christof Heyden
Berthold Reichel gestaltet die Mundartrunde der Funker. Der Auer Ortsverbandsvorsitzende Felix Mann hat auch daran Freude.
Berthold Reichel gestaltet die Mundartrunde der Funker. Der Auer Ortsverbandsvorsitzende Felix Mann hat auch daran Freude. Bild: Christof Heyden
Annaberg
Wenn es in erzgebirgischer Mundart funkt
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Hörergemeinschaft pflegt den heimischen Zungenschlag per Funk-Modus. Erzgebirger rund um Scheiben- und Auersberg erfreuen sich am muttersprachlichen Heimateck-Programm.

Eine aufgeweckte Hörerrunde stellt regelmäßig dienstags zu später Stunde ihre Sende- und Empfangsbereitschaft her. Mit dem in Funksprache dafür geltenden Begriff QRV signalisiert ein Stamm von rund zwei Dutzend Teilnehmern ab 21 Uhr via Ätherwellen an einer speziellen kulturellen Programmeinlage teilzuhaben: dem Mundart-Stammtisch der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:13 Uhr
6 min.
Nachrichtendienste zu Russland: bestenfalls "eisiger Friede"
BND-Präsident Martin Jäger warnt vor einer Eskalation mit Russland: "Wir stehen schon heute im Feuer."
Künstliche Intelligenz, Deep Fakes und Online-Rekrutierung - die deutschen Nachrichtendienste stellen sich auf neue Methoden ein. Die größten Kopfschmerzen bereitet aber seit Jahren dasselbe Land.
Martina Herzog, dpa
04.08.2025
6 min.
Welche Straßen im Erzgebirge diese Woche gesperrt sind
Im Erzgebirge sind wieder zahlreiche Straßen gesperrt.
Auf vielen Straßen im Erzgebirgskreis müssen Kraftfahrer in den kommenden Tagen wieder mit Behinderungen und Vollsperrungen rechnen. Wo es kein Durchkommen gibt, zeigt die „Freie Presse“.
unserer Redaktion
18.08.2025
5 min.
Welche Straßen im Erzgebirge diese Woche gesperrt sind
Im Erzgebirge sind wieder zahlreiche Straßen gesperrt.
Auf vielen Straßen im Erzgebirgskreis müssen Kraftfahrer in den kommenden Tagen wieder mit Behinderungen und Vollsperrungen rechnen. Wo es kein Durchkommen gibt, zeigt „Freie Presse“.
unserer Redaktion
16:20 Uhr
1 min.
Alnatura ruft Räuchertofu zurück
Das Produkt wurde von Alnatura bereits aus dem Handel genommen. (Symbolbild)
Die Haltbarkeit eines Räuchertofus kann nach Unternehmensangaben nicht gewährleistet werden. Kunden bekommen Ersatz.
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
Mehr Artikel