Wer ist der Mann auf dem Tuch? Besondere Ausstellung im Erzgebirge eröffnet

Sophie von Bechtolsheim schwärmt von der Kirche in Ehrenfriedersdorf. Sie sei wie für „ihre“ Ausstellung gemacht. Am Samstag eröffnete sie die Schau über das Grabtuch von Turin.

„Entweder ist die Ausstellung für diese Kirche gemacht oder diese Kirche damals für die Ausstellung erbaut worden“, sagte Sophie von Bechtolsheim am Samstag in der Ehrenfriedersdorfer St. Niklaskirche. Sie ist eine der Kuratoren der Wanderausstellung der Malteser, die zur Zeit in der Kirche der Bergstadt gastiert, bevor sie nach Düsseldorf...