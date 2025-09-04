Weshalb Erzgebirger aufs neue Sushi-Restaurant noch warten müssen

Die Geduld der Erzgebirger wird bei japanischer Küche immer noch strapaziert: Was tut sich hinter den zugeklebten Fenstern des Restaurants an der Wolkensteiner Straße in Annaberg-Buchholz?

Jadegrün steht für Wohlstand und Harmonie. In Jadegrün gehalten sind die Wände im „Viet Drageon". Die Holztäfelung der Bar, das Reich des Sushi-Kochs, verleiht dem offenen Raum mit dem imposanten Kreuzgewölbe eine ruhige Atmosphäre. Doch bis im neuen Restaurant an der Wolkensteiner Straße in Annaberg-Buchholz die Gäste Nigiri- und...