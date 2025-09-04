Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Thi Chanh Vu hat als Pächterin 70.000 Euro ins Restaurant investiert, sagt sie. Diese ungewöhnlichen Fisch-Lampen aus Bambus und Holz orderte sie bei Handwerkern in Vietnam.
Thi Chanh Vu hat als Pächterin 70.000 Euro ins Restaurant investiert, sagt sie. Diese ungewöhnlichen Fisch-Lampen aus Bambus und Holz orderte sie bei Handwerkern in Vietnam. Bild: Ronny Küttner
Thi Chanh Vu hat als Pächterin 70.000 Euro ins Restaurant investiert, sagt sie. Diese ungewöhnlichen Fisch-Lampen aus Bambus und Holz orderte sie bei Handwerkern in Vietnam.
Thi Chanh Vu hat als Pächterin 70.000 Euro ins Restaurant investiert, sagt sie. Diese ungewöhnlichen Fisch-Lampen aus Bambus und Holz orderte sie bei Handwerkern in Vietnam. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Weshalb Erzgebirger aufs neue Sushi-Restaurant noch warten müssen
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Geduld der Erzgebirger wird bei japanischer Küche immer noch strapaziert: Was tut sich hinter den zugeklebten Fenstern des Restaurants an der Wolkensteiner Straße in Annaberg-Buchholz?

Jadegrün steht für Wohlstand und Harmonie. In Jadegrün gehalten sind die Wände im „Viet Drageon“. Die Holztäfelung der Bar, das Reich des Sushi-Kochs, verleiht dem offenen Raum mit dem imposanten Kreuzgewölbe eine ruhige Atmosphäre. Doch bis im neuen Restaurant an der Wolkensteiner Straße in Annaberg-Buchholz die Gäste Nigiri- und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
26.05.2025
3 min.
Sushi im Erzgebirge: Wo die japanische Spezialität bald auf der Speisekarte steht
Noch bestimmen die Bauarbeiter die Szenerie im künftigen Sushi-Restaurant in Annaberg-Buchholz.
Es war schon einmal ein beliebter Treffpunkt: das Wohn- und Geschäftshaus an der Wolkensteiner Straße in Annaberg. Doch statt um Kaffee und Kuchen dreht sich dort bald alles um Reis und Essig.
Antje Flath
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
21.08.2025
2 min.
Tödlicher Unfall auf B 95 im Erzgebirge: Polizei nennt Details
Die beiden Fahrzeuge kollidierten zwischen Kühberg und Annaberg frontal miteinander.
Ein Frontalcrash hat sich am späten Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 95 nahe Annaberg-Buchholz ereignet. Eine 29-Jährige kam dabei ums Leben.
Patrick Herrl, Joseph Wenzel
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:40 Uhr
4 min.
"Toller Moment": Verstappens Coup in der Ferrari-Heimat
Er hat es wieder mal allen gezeigt.
Der Weltmeister zeigt all seine Klasse. Max Verstappen rast auf die Pole in Italien. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussichten fürs Rennen: Im Red-Bull-Lager herrscht Zuversicht.
Jens Marx, dpa
Mehr Artikel