Die Oberwiesenthaler Singlewanderungen sind beliebt. Es wird sie auch künftig geben.
Die Oberwiesenthaler Singlewanderungen sind beliebt. Es wird sie auch künftig geben.
Annaberg
Wie es mit dem Dating-Erlebnis am Fichtelberg weitergeht
Von Kjell Riedel
Zum zweiten Mal hat es in Oberwiesenthal ein ganzes Wochenende für einsame Herzen auf Partnersuche gegeben. Danach wurde eine Entscheidung getroffen.

Die zweite Auflage ist die letzte gewesen. Zu diesem Entschluss sind die Verantwortlichen im Rathaus von Oberwiesenthal nach Auswertung des jüngsten Singlewochenendes am Fichtelberg gekommen.
