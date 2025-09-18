Wie junge Erzgebirger mit ihrem Hobby möglichst viele Spenden sammeln wollen

Sie sind alle aus dem Erzgebirge und haben eine Leidenschaft: Singen. Seit 2019 gibt es einen Chor, der mit seiner Musik Spenden für Vereine sammelt. Am Wochenende gibt er zwei Konzerte.

Die Anspannung in der Garderobe hinter der Bühne ist am Samstagabend deutlich zu spüren gewesen. „Hier liegt noch ein Notenhefter“, rief eine Stimme in den Gang, während alle anderen schon auf dem Weg zur Bühne waren. Kurz vor 18 Uhr standen dann alle Sänger auf der kleinen Bühne im Eingangsbereich der Veranstaltungshalle im Kraftverkehr... Die Anspannung in der Garderobe hinter der Bühne ist am Samstagabend deutlich zu spüren gewesen. „Hier liegt noch ein Notenhefter“, rief eine Stimme in den Gang, während alle anderen schon auf dem Weg zur Bühne waren. Kurz vor 18 Uhr standen dann alle Sänger auf der kleinen Bühne im Eingangsbereich der Veranstaltungshalle im Kraftverkehr...