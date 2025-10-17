Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Erzgebirger haben aufs Sushi-Restaurant gewartet: Es soll neben „Chopsticks“ in Aue, das Restaurant öffnete vor fünf Monaten, die Marktlücke bei japanischen Speisen schließen.
Die Erzgebirger haben aufs Sushi-Restaurant gewartet: Es soll neben „Chopsticks“ in Aue, das Restaurant öffnete vor fünf Monaten, die Marktlücke bei japanischen Speisen schließen. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Wie schmeckt es im neuen Sushi-Restaurant im Erzgebirge?
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Viet Dragon“ ist von den Erzgebirgern sehnlichst erwartet worden. „Freie Presse“-Reporter haben das Restaurant kurz nach seiner Eröffnung getestet. Wie ihr Urteil ausfällt.

Sich wie ein Restauranttester fühlen – wenigstens ein bisschen. Zwischen Recherchen rund um die Kommunalpolitik, Blaulichtmeldungen, Wochenendterminen und Aufregern im Dorf ist diese Aufgabe für Erzgebirgsreporter recht angenehm. Erzgebirger wollen unbedingt wissen: Wie schmeckt’s im „Viet Dragon“, dem neuen Sushi-Restaurant an der...
07.10.2025
4 min.
Zwischen Japan und Vietnam – Was das neue Sushi-Restaurant im Erzgebirge zu bieten hat
Seit Dienstag geöffnet: das neue Sushi-Restaurant in Annaberg. Ein Baum mit rosa Kirschblüten dominiert den Gastraum.
Ein Hauch fernöstlichen Flairs hält Einzug in Annaberg-Buchholz. Mit dem „Viet Dragon“ hat das erste Sushi-Lokal in der Kreisstadt eröffnet. Die Karte aber geht über Reis mit Fisch weit hinaus.
Natalie Süß
16:15 Uhr
1 min.
Ampel-Ärger in Oelsnitz: Kritik ist für Stadt neu
Wegen längerer Wartezeiten an Ampeln der B 92 gibt es in Oelsnitz Kritik.
Es habe keine Beschwerden zu Schaltungen und Wartezeiten auf der B 92 gegeben, heißt es aus dem Rathaus. Die zuständige Behörde hatte indes reagiert.
Ronny Hager
16:16 Uhr
8 min.
Ob Kraniche, Rotdrosseln oder Bergfinken: An Sachsens Himmel gibt es mehr als Krähen zu beobachten
Kraniche auf ihrem Zug nach Süden lassen sich jetzt auch in Mittel- und Westsachsen entdecken.
Ornithologin Silke Hartmann weiß genau, welche Zugvögel es jetzt in Mittel- und Westsachsen gibt, mit welchen Überraschungsgästen man im Garten rechnen kann und warum Krähen Bahnhöfe lieben.
Susanne Plecher
30.09.2025
1 min.
Neues Sushi-Restaurant eröffnet im Erzgebirge
70.000 Euro habe Pächterin Thi Chanh Vu ins neue Sushi-Restaurant investiert.
Für Fans japanischer Küche gibt es bald ein neues Lokal in der Region. Der genaue Eröffnungstermin in Annaberg-Buchholz steht bereits fest.
Patrick Herrl
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
