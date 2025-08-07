Wieso eine Attraktion am Fichtelberg dieses Jahr fehlt

Annaberg
Die Postkutsche ist ein Wahrzeichen von Oberwiesenthal. Sie erfreut sich sowohl für Ausfahrten als auch als Fotomotiv großer Beliebtheit. Allerdings muss das aufwendig restaurierte Gefährt derzeit pausieren.
Lange haben die Oberwiesenthaler um die Rückkehr ihrer Postkutsche gekämpft. Vor zwei Jahren war es so weit. Nach fünfjähriger Pause und einer teuren Rundumkur. Die erste Saison danach zeigte, wie beliebt das historische Kleinod bei Einheimischen und Touristen ist. Alle Fahrten waren nahezu ausgebucht. Doch nun ist der gelbe Wagen plötzlich...
