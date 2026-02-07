Winterferien im Erzgebirge: Besteht Hoffnung auf Schnee?

Erzgebirge. Erstmals seit Tagen hat sich am Freitag zumindest kurz die Sonne blicken lassen. Doch welches Wetter wird in den nächsten zwei Wochen in der Region erwartet? Patrick Herrl hat darüber mit Diplom-Meteorologe Dominik Jung gesprochen.

„Freie Presse": Im Erzgebirge hat sich am Freitag erstmals seit Tagen wieder kurz die Sonne blicken lassen. Wann sind wieder mehr Sonnenstrahlen zu erwarten?