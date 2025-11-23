Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Wintertraum: Anja Zschirpe aus Gera und Marko Günnl aus Lichtentanne nutzen am Wochenende das schöne Wetter für einen Kurztrip nach Oberwiesenthal – wie viele andere auch.
Ein Wintertraum: Anja Zschirpe aus Gera und Marko Günnl aus Lichtentanne nutzen am Wochenende das schöne Wetter für einen Kurztrip nach Oberwiesenthal – wie viele andere auch. Bild: Ronny Küttner
Ein Wintertraum: Anja Zschirpe aus Gera und Marko Günnl aus Lichtentanne nutzen am Wochenende das schöne Wetter für einen Kurztrip nach Oberwiesenthal – wie viele andere auch.
Ein Wintertraum: Anja Zschirpe aus Gera und Marko Günnl aus Lichtentanne nutzen am Wochenende das schöne Wetter für einen Kurztrip nach Oberwiesenthal – wie viele andere auch. Bild: Ronny Küttner
 9 Bilder
Update
Annaberg
Wintertraum im Erzgebirge: Erste Skigebiete öffnen zum Wochenbeginn
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Circa 60 Skilifte gibt es im deutschen Teils des Erzgebirges, fast 200 insgesamt. Der erste Hauch Winter genügt noch nicht, in die Wintersportsaison zu starten. Wirklich?

Schneeengel. Sich einfach in den Schnee legen und einen Abdruck zu hinterlassen – die Versuchung ist selbst für so erwachsene Erwachsene groß bei diesem Wintertraum in Weiß. Kaiserwetter lockt am Wochenende die Menschen auf die Berge des Erzgebirges und in die Skigebiete. Dorthin, wo mit Schneekanonen und -lanzen seit Tagen an der besten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
3 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die aktive Auer Fanszene hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert.
Paul Steinbach
25.11.2025
5 min.
Harmlos oder nicht? Wenn Füße oder Hände einschlafen
Einmal gut strecken! Im Normalfall erledigt sich das Problem eingeschlafener Hände oder Füße dadurch.
Nachts komisch gelegen, zu lange im Schneidersitz gesessen oder die Hand blöd abgestützt: Plötzlich fühlt sich das Bein taub an oder der Arm kribbelt. Meist kein Grund zur Sorge - aber manchmal doch.
Katja Sponholz, dpa
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
25.11.2025
3 min.
Santa KI: Geschenkideen vom Chatbot
Das ist es! - Brainstorming mit einem Chatbot kann den Durchbruch bei "Geschenk-Blockaden" bringen.
Künstliche Intelligenz als Weihnachtshelfer: Mit nur wenigen Angaben bekommt man mehr oder weniger überraschende Geschenkideen – aber Vorsicht bei Backmischungen und Datenschutz!
20.11.2025
3 min.
Winterwetter im Erzgebirge: Fichtelberg und Co. werfen Schneekanonen an
 6 Bilder
Oscar wollte den ersten richtigen Schnee genießen, also ging es nach Oberwiesenthal.
Eisige Temperaturen bestimmen den Weg ins Wochenende in Sachsen. Für die Skigebiete der Anlass, die Beschneiungsanlagen in Betrieb zu nehmen.
DPA
Mehr Artikel