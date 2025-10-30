Wirtschaft im Erzgebirge: Deutlicher Anstieg der Kurzarbeit

Annaberg
Die Arbeitslosenquote im Landkreis liegt zwar unverändert bei 5,4 Prozent. Dennoch bleibt die wirtschaftliche Lage angespannt und unsicher – aus mehreren Gründen.
Die Arbeitslosigkeit im Erzgebirge ist im Oktober leicht gesunken. Nach Angaben der Agentur für Arbeit sind zum Monatsende 8947 Menschen im Landkreis ohne Job gemeldet. Das sind zwar 30 Personen weniger als im September, allerdings 421 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell weiterhin bei 5,4 Prozent. Die...
