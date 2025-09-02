Wirtschaft im Erzgebirge: Warum ein Chef mit 47 schon die Unternehmensnachfolge regelt

Vor 34 Jahren war mit Unterstützung aus dem Sauerland die Firma Schröder & Heidler entstanden. Ein Familienbetrieb, der gewachsen ist. Nun gibt es eine nachhaltige Veränderung.

Der Kunststoffproduzent Schröder & Heidler in Neudorf steht für ein erfolgreiches Kapitel Aufschwung Ost: Hermann Schröder, Unternehmer aus dem Sauerland, hatte bei Klaus Heidler, Unternehmer aus Neudorf, nach der politischen Umstrukturierung im Land wegen der Errichtung einer gemeinsamen Firma angefragt. Im April 1991 war Produktionsstart.